Снайпери ЗСУ зупинили штурм ворога на Курщині (відео)

Українські снайпери на Курському напрямку успішно відбили штурм ворога, знищивши вісьмох російських солдатів та поранивши ще 12. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«Саме таким є результат роботи однієї зі снайперських груп під час чергового бойового завдання на Курщині», — зазначається у повідомленні.

До складу снайперської групи входили військові 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади з позивними «Дряхлий», «Фін» і «Жолудь». Вони, виконуючи завдання зі спостереження та прикриття інших підрозділів, опинилися на напрямку ворожого штурму. В результаті кількаденних боїв українським військовим вдалося зупинити просування противника.