Суспільство

Снайпери ЗСУ зупинили штурм ворога на Курщині (відео)
26 Січня 2025 13:31
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Українські снайпери на Курському напрямку успішно відбили штурм ворога, знищивши вісьмох російських солдатів та поранивши ще 12. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«Саме таким є результат роботи однієї зі снайперських груп під час чергового бойового завдання на Курщині», — зазначається у повідомленні.

До складу снайперської групи входили військові 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади з позивними «Дряхлий», «Фін» і «Жолудь». Вони, виконуючи завдання зі спостереження та прикриття інших підрозділів, опинилися на напрямку ворожого штурму. В результаті кількаденних боїв українським військовим вдалося зупинити просування противника.


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