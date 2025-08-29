        Кримінал

        Смертельна ДТП за участі поліції у Києві: загинув правоохоронець, троє постраждалих

        Галина Шподарева
        29 Серпня 2025 10:25
        читать на русском →
        У ДТП у Києві загинув поліцейський / Фото: Telegram "Київ Оперативний"
        У ДТП у Києві загинув поліцейський / Фото: Telegram "Київ Оперативний"

        Сьогодні, 29 серпня, близько 9:10, у Солом’янському районі Києва сталося зіткнення автомобіля Renault та службового авто поліції Mitsubishi L200, який від удару перекинувся. Водій поліцейського авто загинув на місці.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Реклама
        Реклама

        Аварія сталася на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича.

        “Відбулось зіткнення автомобіля Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся”, — йдеться в повідомленні.

        Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє людей зазнали травм, стан постраждалих стабільний.

        За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

        “Швидка” на місці смертельної ДТП / Фото: Telegram “Київ Оперативний”

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини