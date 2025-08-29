Смертельна ДТП за участі поліції у Києві: загинув правоохоронець, троє постраждалих

Сьогодні, 29 серпня, близько 9:10, у Солом’янському районі Києва сталося зіткнення автомобіля Renault та службового авто поліції Mitsubishi L200, який від удару перекинувся. Водій поліцейського авто загинув на місці.

Про це повідомили в поліції Києва.

Аварія сталася на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича.

“Відбулось зіткнення автомобіля Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся”, — йдеться в повідомленні.

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє людей зазнали травм, стан постраждалих стабільний.

За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.