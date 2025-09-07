        Кримінал

        Смертельна ДТП у Києві: загинули двоє людей, ще троє постраждали

        Віктор Алєксєєв
        7 Вересня 2025 20:22
        У Дарницькому районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє чоловіків, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

        Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Дарницькому районі столиці / Фото Нацполіція

        За попередньою інформацією, близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись по Харківському шосе з перевищенням швидкості, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Nissan. Від удару Audi загорівся. Керманич та його 45-річний пасажир загинули на місці.

        Внаслідок ДТП постраждали водій і пасажирка Nissan віком 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який опинився поруч у момент аварії. Усі вони з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

        На місці працює слідчо-оперативна група поліції Києва. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.


