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        Загинули дитина, жінка і двоє поліцейських: водія Mercedes затримали після смертельної ДТП у Києві

        Сергій Бордовський
        6 Червня 2026 11:14
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        У Києві затримали водія, який влетів у підземний перехід і вбив чотирьох людей / Фото: Нацполіція
        У Києві затримали водія, який влетів у підземний перехід і вбив чотирьох людей / Фото: Нацполіція

        У Києві правоохоронці затримали 49-річного водія автомобіля Mercedes, який напередодні на великій швидкості в’їхав у підземний перехід на Чоколівському бульварі. Внаслідок аварії загинули чотири людини, ще троє дістали травми.

        Про це повідомила поліція Києва.

        За даними правоохоронців, водія затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває під конвоєм.

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        Нагадаємо, аварія сталася 5 червня. Автомобіль Mercedes на великій швидкості в’їхав у підземний перехід, де в той момент перебували люди.

        Унаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки.

        Крім того, травм зазнали двоє чоловіків та жінка. Усі вони перебувають у лікарні.

        Слідчі Головного управління Національної поліції у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

        Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому водієві про підозру.


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