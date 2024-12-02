Смертельна ДТП у Дніпрі: підозру отримав і неповнолітній пасажир BMW

Неповнолітньому пасажиру автомобіля BMW, який став учасником трагічної аварії у Дніпрі, оголосили підозру. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка, а кілька осіб отримали травми.

За інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури, пасажиру інкримінують ч. 3 ст. 136 Кримінального кодексу України — ненадання допомоги особі, яка опинилася в небезпечному для життя стані.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру 19-річному водію BMW. За даними слідства, він перевищив швидкість і врізався у автомобіль Ford, який здійснював розворот.

У соцмережах публікували інформацію, що за кермом BMW міг перебувати 17-річний хлопець, який раніше скоїв ДТП – влітку він збив двох дівчат на пішохідному переході, експертиза тоді кваліфікувала їхні травми як легкі.

Однак поліція заявила, що за кермом BMW у цій аварії був 19-річний водій, а 17-річний хлопець був пассажиром.