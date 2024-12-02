Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річний водій отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному мешканцю Дніпра, який скоїв смертельну ДТП. За даними слідства, він перевищив швидкість і спричинив зіткнення з автомобілем Ford, що здійснював розворот.

У результаті аварії загинула 10-річна пасажирка, а водій та інші пасажири, включно з дітьми, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Підозрюваному інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

У соцмережах з’явилася інформація, що за кермом BMW міг перебувати 17-річний хлопець, який раніше скоїв ДТП. Улітку він збив двох дівчат на пішохідному переході, експертиза тоді кваліфікувала їхні травми як легкі.

Однак поліція заявила, що за кермом BMW у цій аварії був 19-річний водій, а 17-річний хлопець був пассажиром.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Слідство триває.