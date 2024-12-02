Кримінал

Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річний водій отримав підозру
2 Грудня 2024 17:28
читать на русском →
дтп
Ford, у якому їхала загибла дівчинка / Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному мешканцю Дніпра, який скоїв смертельну ДТП. За даними слідства, він перевищив швидкість і спричинив зіткнення з автомобілем Ford, що здійснював розворот.

У результаті аварії загинула 10-річна пасажирка, а водій та інші пасажири, включно з дітьми, отримали травми різного ступеня тяжкості.  

Підозрюваному інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.  

У соцмережах з’явилася інформація, що за кермом BMW міг перебувати 17-річний хлопець, який раніше скоїв ДТП. Улітку він збив двох дівчат на пішохідному переході, експертиза тоді кваліфікувала їхні травми як легкі.  

Однак поліція заявила, що за кермом BMW у цій аварії був 19-річний водій, а 17-річний хлопець був пассажиром.  

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Слідство триває.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Грудня 2024 16:44

В адміністрації Байдена зростає розчарування відмовою українських лідерів знизити мобілізаційний вік, – WP
2 Грудня 2024 18:20

У Харкові двоє підлітків підпалили будівлі ТЦК
2 Грудня 2024 17:18

Нардепка Альона Шкрум складає мандат
2 Грудня 2024 16:07

Правоохоронці затримали підпалювачів, які намагалися спалити локомотив та електропідстанції
2 Грудня 2024 15:29

Влада Грузії порівняла протести в країні з Майданом. У МЗС України відреагували
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки