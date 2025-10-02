Смертельна аварія під Одесою: пасажири загинули, водій неушкоджений

Поліцейські затримали 35-річного водія легкового автомобіля «Mercedes-Benz», який спричинив смертельну аварію на трасі Київ – Одеса. Як повідомили у поліції Одеської області, ДТП сталася 1 жовтня близько 23:00 неподалік села Троїцьке Любашівської громади Подільського району.

На Одещині затримали водія, з вини якого сталася смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса / Фото: Нацполіція

За попередніми даними слідства, чоловік не обрав безпечну швидкість та дистанцію і зіткнувся з автопоїздом «MAN-TGA» із напівпричепом, яким керував 44-річний водій.

У результаті аварії загинули 46-річна пасажирка «Mercedes-Benz» та її 16-річна донька. Ще одна пасажирка, 73-річна бабуся загиблої дівчини, отримала численні травми і була госпіталізована.

Реклама

Реклама

Обидва водії не постраждали. Перевірка засвідчила, що вони були тверезі. На місці події працювали співробітники територіального підрозділу поліції та слідчо-оперативна група.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 ККУ — порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водія «Mercedes-Benz» затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. У рамках провадження буде проведено низку експертиз для встановлення всіх обставин трагедії.