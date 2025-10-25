Смерть відомого одеського забудовника: двом лікарям приватної клініки повідомили про підозру

В Одесі двом лікарям приватного медичного закладу повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті відомого бізнесмена та девелопера. Про це повідомили Національна поліція та Офіс Генерального прокурора.

Ймовірно, йдеться про Аднана Ківана — засновника корпорації KADORR Group. Він був одним із найбільших одеських забудовників і арабських інвесторів в Україні. Чоловік помер 28 жовтня 2024 року.

За даними слідства, 62-річний підприємець протягом кількох місяців лікувався від онкологічного захворювання у приватній клініці. Як встановила комісійна судово-медична експертиза, під час лікування медики припустилися суттєвих порушень — не забезпечили належного реагування на ускладнення та не вжили необхідних заходів для його своєчасного усунення.

Через це в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу став причиною смерті. Експерти дійшли висновку, що за умови своєчасної діагностики та належного лікування смерть можна було запобігти.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції зібрали достатньо доказів, які підтверджують причинно-наслідковий зв’язок між діями лікарів і настанням смерті пацієнта. Обом медикам – хірургу та онкологу – повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися медичною діяльністю строком до п’яти років. Наразі готується клопотання про цілодобовий домашній арешт і відсторонення підозрюваних від посад.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.