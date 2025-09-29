        Кримінал

        Смерть семирічного хлопчика під час операції в Черкасах: оголошено підозру анестезіологу

        Галина Шподарева
        29 Вересня 2025 18:23
        читать на русском →
        Дитина в лікарні / Фото ілюстративне: Depositphotos
        Дитина в лікарні / Фото ілюстративне: Depositphotos

        Лікарю-анестезіологу з Черкас повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті семирічного хлопчика під час планової операції. Слідство встановило порушення правил застосування та дозування наркозу, що підтвердили експертизи.

        Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

        Слідством установлено, що у листопаді 2024 року під час планової операції семирічному хлопчику медик порушив вимоги інструкції щодо застосування та дозування лікарського засобу – наркозу, проявивши недбале ставлення до виконання своїх обов’язків. У результаті дитина померла.

        Реклама
        Реклама

        У межах кримінального провадження проведено низку експертиз, у тому числі комісійну судово-медичну, які підтвердили виявлені порушення. За клопотанням прокурора підозрюваного відсторонено від виконання професійних обов’язків.

        Лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть малолітнього (ч. 2 ст. 140 КК України).

        Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини