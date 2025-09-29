Смерть семирічного хлопчика під час операції в Черкасах: оголошено підозру анестезіологу

Лікарю-анестезіологу з Черкас повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті семирічного хлопчика під час планової операції. Слідство встановило порушення правил застосування та дозування наркозу, що підтвердили експертизи.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідством установлено, що у листопаді 2024 року під час планової операції семирічному хлопчику медик порушив вимоги інструкції щодо застосування та дозування лікарського засобу – наркозу, проявивши недбале ставлення до виконання своїх обов’язків. У результаті дитина померла.

Реклама

Реклама

У межах кримінального провадження проведено низку експертиз, у тому числі комісійну судово-медичну, які підтвердили виявлені порушення. За клопотанням прокурора підозрюваного відсторонено від виконання професійних обов’язків.

Лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть малолітнього (ч. 2 ст. 140 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років.