Укрзалізниця стабілізувала ситуацію з енергопостачанням, поїзди курсують

Ситуацію з енергопостачанням на залізниці, яка виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано. Поїзди продовжують рух за своїми маршрутами, відставання від графіка мінімальні.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах, затримки поїздів будуть надолужені.

Реклама

Реклама

На залізничних вокзалах є світло та опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.

Також відновив рух Kyiv City Express. Орієнтовні затримки поїздів становлять 20–30 хвилин, графік руху максимально надолужується.