        Укрзалізниця стабілізувала ситуацію з енергопостачанням, поїзди курсують

        Сергій Бордовський
        31 Січня 2026 12:05
        Kyiv City Express / Фото: Укрзалізниця
        Ситуацію з енергопостачанням на залізниці, яка виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано. Поїзди продовжують рух за своїми маршрутами, відставання від графіка мінімальні.

        Про це повідомила Укрзалізниця.

        Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах, затримки поїздів будуть надолужені.

        На залізничних вокзалах є світло та опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.

        Також відновив рух Kyiv City Express. Орієнтовні затримки поїздів становлять 20–30 хвилин, графік руху максимально надолужується.


