Смерть Навального: Європейський Союз наполягає на міжнародному розслідуванні

Європейський Союз наполягає на проведенні незалежного міжнародного розслідування смерті у в’язниці російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано.

Саме так Стано відповів на прохання журналістів прокоментувати чергові твердження з Кремля, що російський опозиціонер «помер від природніх причин».

«Ми маємо дуже мало довіри до будь-чого, що виходить з російських офіційних джерел, особливо після лютого 2022 року. Коли йдеться про вбивство Олексія Навального під наглядом путінського режиму, Європейський Союз був дуже чітким від початку. Ми вже заявляли це кілька разів, у тому числі на рівні 27 країн ЄС, в Женеві, під час обговорення в ООН, що ми вимагаємо незалежного міжнародного розслідування. Лише це дозволить достовірно прояснити ситуацію, та робити висновки, як саме помер Навальний», – наголосив речник ЄС.

Він окремо підкреслив, що з політичної точки зору Європейський Союз продовжує дотримуватися дуже чіткої позиції, що смерть Олексія Навального була спричинена насильством та діями російських органів влади під наглядом Кремля.