Смерть Навального: МЗС Чехії викликало російського посла

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вирішив у середу викликати посла Росії в Празі Олександра Змієвського у зв’язку зі смертю у сибірській колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив речник МЗС Чехії Даніел Дрейк, передає Укрінформ з посиланням на Radio Prague International.

«Я можу підтвердити, що міністр Ліпавський вирішив викликати російського посла через смерть Олексія Навального. Чехія закликала пояснити обставини смерті (Навального – ред.) та пояснити причини невидачі його тіла сім’ї покійного», – повідомив Дрейк.

Раніше Ян Ліпавський викликав російського посла у жовтні 2023 року у зв’язку з атакою РФ на мирних жителів українського села Гроза у Харківській області, під час якої загинуло майже 60 людей.