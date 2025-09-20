Смерть 15-річного українця в Чехії: поліція розслідує можливу нелегальну працю неповнолітніх

У Чехії набирає обертів справа щодо загибелі 15-річного українського підлітка Івана, який наприкінці серпня трагічно загинув на виробництві у компанії Hasit у селі Великі Гидчице (Клатовський округ). Хлопець втратив руку під час роботи і помер від отриманих травм на місці.

Як повідомляють Seznam Zprávy, швидка допомога виставила його родині рахунок на понад 10 тисяч крон, адже Іван був зареєстрований як непоєднаний. Це посилило підозри, що хлопець працював без офіційного оформлення і без належного страхування.

Правозахисники та експерти наголошують: за чеським законодавством неповнолітні можуть працювати лише за суворих умов — з дотриманням лімітів годин, мінімального ризику та обов’язкового страхування. Утім, свідки стверджують, що у Hasit працювали й інші неповнолітні українці, причому без контрактів, страхування і навіть молодші за 15 років.

Реклама

Реклама

«Все виглядало як повністю нелегальне працевлаштування», — сказав президент Асоціації кадрових агентств Радован Бурковіч.

Поліція підтвердила, що смерть українського хлопця перебуває у стадії розслідування. Компанія Hasit від коментарів відмовилась, посилаючись на триваюче слідство.

До справи долучилось і Міністерство внутрішніх справ Чехії. Омбудсменка з прав людини Клара Шимачкова-Лауренчикова заявила, що трагедія стала наслідком «абсолютно неетично організованих умов праці» і наголосила на необхідності посилити захист дітей-біженців на робочих місцях.

Організація “Чоловік у скруті” закликала чеських роботодавців ретельніше перевіряти свої практики при наймі іноземців і відмовитись від співпраці з неліцензованими посередниками.

Трагедія у Великих Гидчицях може стати поштовхом до масштабної перевірки використання праці неповнолітніх мігрантів у Чехії.