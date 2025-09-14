Служби працюють над ліквідацією наслідків вибуху боєприпасів на Київщині

Такий вигляд має місце надзвичайної ситуації на Київщині, де уночі сталося пошкодження залізничного полотна, повідомляє Суспільне з місця.

Служби працюють над ліквідацією наслідків, щоб потяги змогли повернутися на штатні маршрути. Водночас протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці.

Реклама

Реклама

Як повідомлялося, у Київській області стався вибух боєприпасів у районі села Калинівка. Детонація відбулася під час перевезення залізницею. У момент інциденту поруч рухався поїзд Харків – Перемишль, який через пошкодження контактної мережі був екстрено зупинений. Сотні пасажирів евакуювали до найближчої лісосмуги. За попередньою інформацією, загиблих немає.