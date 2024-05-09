Суспільство

Службі безпеки Укрпошти дозволили застосовувати зброю

9 Травня 2024 18:16
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укрпошта
Ілюстративне фото / Укрпошта

Парламентарі ухвалили нову редакцію закону про застосування зброї працівниками Укрпошти, після того як попередню заветував президент.

У 2023 році в Україні набрав чинності новий закон “Про поштовий зв’язок”, який передбачає право носіння та використання зброї працівниками пошти, але не містив положень щодо її застосування, пише ЛІГА.net.

Депутати в листопаді 2023 року проголосували зміни до закону, запропонувавши визначити цей порядок Кабінету міністрів.

Закон був заветований, тому що це неконституційно. “Застосування зброї одними особами неминуче призводить до обмеження прав і свобод інших осіб, зокрема права на життя і здоров’я, тому питання визначення порядку застосування та використання зброї має вирішуватися на законодавчому рівні”, – йдеться в пропозиціях Зеленського.

Депутати погодилися з позицією президента і переписали закон.

Він передбачає, що працівники поштової безпеки можуть застосовувати зброю у двох випадках:

  • для відбиття нападу на персонал пошти у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
  • для відбиття нападу на об’єкти поштового зв’язку з метою збереження грошових коштів.

Застосовувати зброю можна тільки після попередження, але є два винятки: збройний напад (або раптовий напад з застосуванням автомобілів чи інших небезпечних засобів) та спроба заволодіти вогнепальною зброєю.

Не можна застосовувати зброю до вагітних жінок, дітей, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості (якщо тільки вони не нападають і не загрожують життю і здоров’ю людей).

Працівник підрозділу поштової безпеки може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обставинах, що склалися, можуть виникнути підстави для її застосування. Але застосовувати її можна тільки для такого ступеня шкоди, який є необхідним і достатнім для припинення нападу.

У разі поранення нападника працівник має надати йому домедичну допомогу, викликати лікарів та негайно повідомити в поліцію.


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