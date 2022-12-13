“Слуги народу” за допомогою ОПЗЖ і групи “за майбах” ухвалили законопроект про реформу містобудування

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який, зокрема, критикували глави українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти.

Про це повідомили у Telegram нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише ЕП.

Законопроект в цілому підтримали 228 народних депутатів.

Рух “Чесно” звернув увагу, що скандальну містобудівну реформу протягнули майже мінімальною кількістю голосів (228 при 226 необхідних). Так, жодного голосу не дали “Європейська солідарність” та “Батьківщина”. У “Голосу” лише один депутат проголосував “за”.

“Слуги народу” зібрали голоси по суті завдяки народним депутатам, які були обрані від проросійської політичної сили Медведчука ОПЗЖ, а також тих, то входить у депутатську групу “За майбутнє” (в народі її називають “за майбах” і пов’язують з Ігорем Коломойським) і “Довіра”, – підкреслюють в “Чесно”.

“Низка громадських організацій і ЗМІ наголошували на тому, що реформу проводять без належного обговорення. Це реформа, за якою буде відбуватися відбудова країни і громадяни не будуть мати на цей процес належного впливу.

“Президент має ветувати законопроект, який зроблений виключно в інтересах забудовників і не враховує зауважень інших стейкхолдерів”, – зазначила лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

“Один з найбільших ризиків (цього законопроекту): громадяни не будуть мати жодного впливу на те, що і як будують забудовники, а приватний контроль дасть забудовникам можливість контролювати самих себе”, – заявив Рух ЧЕСНО.