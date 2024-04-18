Словаки всупереч позиції уряду збирають гроші на снаряди для України

На підтримку чеської ініціативи з закупівлі снарядів для України, до якої відмовився приєднатися уряд країни, громадяни Словаччини розпочали кампанію зі збору коштів під назвою “Боєприпаси для України”.

Як повідомляє Euractiv, лише за два дні ініциатива зібрала понад 700 000 євро.

Як пише видання, громадяни Словаччини не поділяють таку позицію уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо і вирішили “взяти справу в свої руки”.

“Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати нашому сусідові. Доведемо, що Словаччина не боягуз і стоїть на правильному боці історії, надавши фінансування на боєприпаси. Давайте допоможемо Україні, попри наш проросійський уряд”, — пишуть організатори кампанії.

Зазначається, що акцію організували кілька громадськими організаціями за підтримки відомих діячів та активістів.