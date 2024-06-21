Словаччина звинувачує попередній кабмін у державній зраді через допомогу Україні

Проросійський уряд Словаччини звинуватив своїх попередників у державній зраді та зловживанні службовим становищем у зв’язку з відправленням військової допомоги в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство оборони ініціювало порушення кримінальної справи проти попереднього уряду, зокрема, проти колишнього міністра оборони Ярослава Надя. У новому міноборони вважають, що тимчасовий кабінет “не мав права ухвалювати таке фундаментальне рішення, яке залишило Словаччину без протиповітряної оборони” після того, як вона відправила свої 13 літаків МіГ-29 в Україну.

“Я особисто вважаю, що Ярослав Надь – зрадник, і це не повинно зійти йому з рук”, – заявив заступник міністра оборони Ігор Меліхер.