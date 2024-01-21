Словаччина відновить співпрацю з РФ і Білоруссю у сфері культури

Міністерство культури Словаччини відновить співпрацю з Росією і Білоруссю, припинену в березні 2022 року після російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Рішення про це ухвалила глава відомства Мартіна Шимковичова. Як зазначає словацьке видання Pravda, вона представляє в коаліційному уряді Словацьку національну партію. Ця політична сила займає проросійську позицію.

“У світі існують десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, у зв’язку з ними не повинні страждати художники та культура”, – передав прессекретар міністерства слова Шимковичової.

Документ, що діяв із березня 2022 року, забороняв міністерству культури і його співробітникам будь-які відносини з інституціями з Росії та Білорусі. Можлива була співпраця з конкретними особами з цих країн, які не мають стосунку до російської влади і “не підтримують режиму, який стоїть за російською агресією проти України”. Колишня міністерка культури Наталія Міланова заявила, що заборона не означала повної заборони на російську культуру в Словаччині, де, як і раніше, могли виступати артисти і художники з Росії, не пов’язані з офіційною Москвою. Тепер же знято обмеження саме на співпрацю з державними органами.

Уряд у Словаччині змінився внаслідок виборів восени минулого року. До влади прийшла популістсько-націоналістична коаліція на чолі з Робертом Фіцо. Вона зокрема припинила постачання зброї Україні. Новий прем’єр-міністр Словаччини неодноразово висловлювався за мирні переговори між Україною та Росією і стверджував, що в України немає шансів перемогти у війні. Його позиція близька до позиції прем’єра сусідньої Угорщини Віктора Орбана.

Наступного тижня, як очікується, в Ужгороді відбудуться переговори між Фіцо і прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Напередодні зустрічі Фіцо заявив, що скаже українському прем’єру про те, що Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки, за його словами, він “загрожує Третьою світовою війною”. Фіцо також висловив думку, що Україні “нереально” відбити у Росії зайняті нею території Криму і Донбасу.