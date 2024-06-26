Словаччина відновлює артилерійські снаряди в рамках чеської ініціативи

Словаччина приєдналася до чеської ініціативи щодо пошуку та закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України. В рамках цієї ініціативи Словаччина здійснює відновлення снарядів, а також розширює виробничі потужності нових.

Про це повідомив президент країни Петер Пеллегріні під час візиту до Чехії, передає видання Pravda.

“Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів”, — сказав Пеллегріні.

Також він охарактеризував думки Павла щодо ситуації в Україні як дуже прагматичні, тверезі та такі, що відповідають дійсності.

Під час зустрічі, президент Словаччини заявив, що вже запланував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться під час засідання Європейської ради в Брюсселі або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.