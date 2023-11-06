Політика

Словаччина не заборонятиме своїм компаніям продавати зброю Україні – Фіцо

6 Листопада 2023 20:10
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Словаччина

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд не перешкоджатиме виробництву і продажу зброї компаніями в Україну. Про це він сказав у понеділок, 6 листопада, після наради з міністром оборони Робертом Калиняком, пише Pravda.sk.

Як повідомляється, відмова Фіцо надавати Києву військову допомогу стосується тільки запасів словацької армії.

Виробники зброї Словаччини зможуть продавати свої товари Україні – «цьому ніхто не завадить», уточнив словацький прем’єр.

Також він доручив міністру оборони Словаччини провести інвентаризацію військової техніки після поставок в Україну.


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