Sky News: Український військовий літак вперше застосував зброю по цілі на території Росії

Український військовий літак вперше застосував зброю, яка вразила ціль на території Росії, повідомило Sky News українське військове джерело.

Джерело повідомило, що “російський командний пункт” був вражений у неділю в районі Бєлгорода.

Раніше російські пабліки повідомляли, що ЗСУ вдарили по складу боєприпасів на околиці селища Рокитне у Бєлгородській області.

Бєлгород знаходиться недалеко від кордону з північно-східною Україною.

Не було відразу зрозуміло, який тип боєприпасів був використаний під час атаки, в тому числі, чи була це західна зброя чи ні.

Сполучені Штати і Франція нещодавно заявили, що українським збройним силам дозволено використовувати свою зброю для ураження військових об’єктів на території Росії – звідки російські війська здійснюють напади на Україну.

Згідно з новими інструкціями, затвердженими президентом Джо Байденом, американські боєприпаси можуть бути використані по території Росії для захисту міста Харкова на північному сході України.

Лорд Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії, був менш конкретним, заявивши лише, що саме Україна має вирішувати, як використовувати британську зброю – наприклад, крилаті ракети Storm Shadow, які можуть бути запущені українськими літаками.

На умовах анонімності військове джерело повідомило Sky News: “Місія ВПС України завдала удару по російському командному пункту в Бєлгороді.

“Хоча оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне ураження, здійснене ВПС України по цілі на території Росії”.

Україна завдала численних ударів з безпілотників вглиб російської території. Але використання військового літака для нанесення ударів по цілях на території Росії може бути розцінене Москвою як нова ескалація.

Міністерство оборони Росії заявило, що його сили збили кілька українських безпілотників у Бєлгородській області. Було незрозуміло, чи було це частиною одного наступу.

Українське військове джерело також повідомило, що в суботу ввечері українські сили завдали “скоординованого удару” по російському десантному кораблю, який нещодавно перемістився в Азовське море з Чорного моря.

Судно стало п’ятим з семи десантних кораблів класу “Ropucha”, які були потоплені або “приведені в непридатність” в результаті українських атак, повідомило джерело.

“Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході”, – додало джерело.

За словами співрозмовника, російські військові використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і матеріалів до окупованого Маріуполя для подальшого транзиту на лінію фронту.

“Перешкоджаючи російським поставкам боєприпасів і ключових військових вантажів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська в їхній боротьбі”, – сказало джерело.