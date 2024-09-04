Суспільство

Складна ситуація залишається на Покровському і Курахівському напрямках, – Генштаб
4 Вересня 2024 16:52
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війна
Командно-спостережний пункт однієї з рот 24 бригади / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. Станом на 16:00 кількість бойових зіткнень зросла до 107.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території”, – йдеться у повідомленні.

  • На Харківському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення поблизу Вовчанська, яке наразі триває.
  • На Куп’янському напрямку російські війська 14 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки, бої тривають.
  • На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває чотири.
  • Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Івано-Дар’ївки окупанти один раз намагалися потіснити наші підрозділи.
  • На Краматорському напрямку від початку доби російські війська один раз намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій.
  • На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації вісім разів атакував позиції наших військ. На даний час триває боєзіткнення поблизу Нью-Йорка.
  • Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 31 штурм наших позицій. Тривають бої у восьми локаціях.
  • Складна ситуація спостерігається на Курахівському напрямку, де ворог від початку доби 32 рази атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.
  • На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного та Костянтинівки.
  • В районі Роботиного на Оріхівському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч.
  • На Придніпровському напрямку відбито п’ять ворожих атак, противник успіху не мав.

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