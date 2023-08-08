Суспільство

Скандальний законопроєкт про вилучення нерухомого майна та землі впродовж 10 років після війни зняли з розгляду

8 Серпня 2023 18:00
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закон, вру, земля

У соціальних мережах вибухнув скандал пов’язаний з законопроєктом №8225 про примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна. Згідно з документом будь-яка земля або нерухомість можуть бути експропрійовані впродовж воєнного стану +10 років після.

Планувалося, що документ на цьому тижні вже винесуть на голосування народних депутатів. Але через шквал критики у соціальних мережах, документ все ж зняли з розгляду.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що обурило українців та що думають з приводу законопроєкту фахівці.

Народний депутат Микола Княжицький, пише на своїй сторінці у соціальній мережі, що у нього склалося враження, ніби законопроєкт придумали рейдери, але хороші.

“Воно (законопроєкт) щонайменше антиконституційне. Адже експропріація допускається без попереднього відшкодування вартості лише під час воєнного стану. А тут з’являється ще “воєнний стан +10 років”, а відшкодування через місяць після рішення Кабінету міністрів України (КМУ) і за вартістю, на яку ніхто і вплинути не зможе крім самого КМУ. Вони (автори законопроєкту) прикривають це необхідністю відновлення інфраструктури. Але закон про примусовий викуп для інфраструктури є вже давно, і там виключно судова процедура. І власник не дізнається про втрату власності з газет – він бере участь у судовій справі де може захистити власність або захистити право на справедливе відшкодування вартості своєї власності. А коли вони будуть під це забирати приватні санаторії у Карпатах, то ніхто не зможе навіть слова вставити”, – написав Микола Княжицький.

Ось декілька тез законопроєкту:

  • експропріація здійснюється без суду, на підставі рішення КМУ. Тобто в тіньовий спосіб, коли власник навіть не знає про наміри держави забрати;
  • вилучені об’єкти передаються державному підприємству яке може використовувати їх самостійно “для побудови об’єктів критичної інфраструктури” або (увага) продати іншим приватним особам для тих же цілей;
  • вилучення здійснюється за оціночною вартістю, яку проводить сам Кабмін. Тобто якщо у когось виникне необхідність швидко продати якийсь непотріб і вийти в кеш, він може домовитись з КМУ і продає його державі за дорого. А якщо хтось захоче навпаки, рейдернути хороший, але не за дорого, то домовляється з КМУ і викупає за дешево;
  • якщо власник не буде згоден і подає в суд, то суду прямо забороняють зупиняти дію такого рішення КМУ у забезпечення позову.

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