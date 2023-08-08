Скандальний законопроєкт про вилучення нерухомого майна та землі впродовж 10 років після війни зняли з розгляду

У соціальних мережах вибухнув скандал пов’язаний з законопроєктом №8225 про примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна. Згідно з документом будь-яка земля або нерухомість можуть бути експропрійовані впродовж воєнного стану +10 років після.

Планувалося, що документ на цьому тижні вже винесуть на голосування народних депутатів. Але через шквал критики у соціальних мережах, документ все ж зняли з розгляду.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, що обурило українців та що думають з приводу законопроєкту фахівці.

Народний депутат Микола Княжицький, пише на своїй сторінці у соціальній мережі, що у нього склалося враження, ніби законопроєкт придумали рейдери, але хороші.

“Воно (законопроєкт) щонайменше антиконституційне. Адже експропріація допускається без попереднього відшкодування вартості лише під час воєнного стану. А тут з’являється ще “воєнний стан +10 років”, а відшкодування через місяць після рішення Кабінету міністрів України (КМУ) і за вартістю, на яку ніхто і вплинути не зможе крім самого КМУ. Вони (автори законопроєкту) прикривають це необхідністю відновлення інфраструктури. Але закон про примусовий викуп для інфраструктури є вже давно, і там виключно судова процедура. І власник не дізнається про втрату власності з газет – він бере участь у судовій справі де може захистити власність або захистити право на справедливе відшкодування вартості своєї власності. А коли вони будуть під це забирати приватні санаторії у Карпатах, то ніхто не зможе навіть слова вставити”, – написав Микола Княжицький.

Ось декілька тез законопроєкту: