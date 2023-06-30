Скандальний закон №9342 підписано. На що слід звернути увагу?

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав масштабний закон №9342, який регулює виплати військовим та мобілізацію.

На що слід звернути увагу:

Остаточно «легалізується» скасування виплат 30 тисяч гривень військовим у тилу. Фіксується нинішній порядок виплат, який може змінитися рішенням Кабміну (в уряді вже заявили, що грошей на повернення доплат військовим у тилу в бюджеті немає).

Доплати строковикам у 6000 грн/міс та курсантам у 2350 грн/міс залишилися незмінними.

Після поранення військові ще два місяці отримуватимуть свою колишню зарплату, а потім – по 20 100 грн. Сім’ї загиблих – одноразову виплату 100 тис грн. Важкопоранені – 100 тис грн щомісяця.

Полоненим і зниклим безвісти теж виплачуватиметься по 100 тисяч грн щомісяця.

Також запровадили мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тисяч гривень.

Затверджено відпустки для військових: до 30 днів на рік + до 10 днів за сімейними обставинами. Відпустка строковиків також збільшилася з 10 до 30 днів.

Курсантам – відпустка 10 днів взимку та 20 днів влітку.

Безперервна відпустка на лікування може становити не більше чотирьох місяців.

Багато нововведень щодо мобілізації.

Головне – розширюється список тих, хто їй підлягає. А саме – особи, у яких дружина (чоловік), батьки чи батьки дружини (чоловіка) є особами з інвалідністю 1 чи 2 групи – за умови, якщо у них є інші працездатні особи, зобов’язані за законом їх утримувати.

Раніше найближчі родичі інвалідів могли виїжджати за кордон без цих умов.

Це виправлення викликало суперечки серед законодавців. Лунали заперечення, що незрозуміло, хто встановлюватиме факт наявності інших близьких родичів. І за якою процедурою це має відбуватися. Теоретично тут відкривається широке поле для зловживань з боку військкоматів.

Але правку все одно прийняли, пояснюючи, що багато хто фіктивно виїжджає, усиновлює інвалідів або одружується.

Також законодавчо зафіксовано, що до бойових дій не можуть залучатись мобілізовані, які не пройшли мінімальний одномісячний курс базової військової підготовки.

Ще одна новація – строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.