Скандал з картою без Криму. МЗС України відповіло Угорщині

На YouTube-каналі уряду Угорщини було опубліковане відео із некоректним позначенням карти України. Це є прямим заперечення офіційних заяв щодо позиції Будапешта.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

“Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах”, – повідомили в МЗС.

Міністерство наголосило, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці.

До того ж в міністерстві повідомили, що на доручення МЗС України тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.