Політика

Скандал з картою без Криму. МЗС України відповіло Угорщині

3 Червня 2023 19:58
30
читать на русском →
Угорщина, мзс, крим

На YouTube-каналі уряду Угорщини було опубліковане відео із некоректним позначенням карти України. Це є прямим заперечення офіційних заяв щодо позиції Будапешта.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

“Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах”, – повідомили в МЗС.

Міністерство наголосило, що Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО.

Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці.

До того ж в міністерстві повідомили, що на доручення МЗС України тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Червня 2023 09:00
239

Російські окупанти “накрили” вогнем Харківщину: є загиблі і поранені, серед них – діти
3 Червня 2023 18:56
101

Боррель спрогнозував, що очікує Україну у разі поразки у війні
3 Червня 2023 15:07
36

Зачинене укриття: у Києві взяли під варту охоронця поліклініки, а керівника відправили домашній арешт
3 Червня 2023 12:01
87

Зеленський заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу
3 Червня 2023 11:24
101

В Україні частково знеструмлені сім областей
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
усі думки