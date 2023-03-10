Політика

Сімоньян обіцяє вдарити по Тбілісі

10 Березня 2023 14:58
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пропаганда

Головний редактор телеканалу RT Маргарита Сімоньян, коментуючи відео масових протестів у Тбілісі, пригрозила вдарити по столиці Грузії у разі “повторення серпня 2008 року”.

На думку Симоньян, як і багатьох інших кремлівських пропагандистів у Росії, протести проти так званого закону про “іноагенти”, що охопили Грузію, насправді інспіровані з-за кордону і ставлять за мету залучення Грузії у війну з Росією. Сімоньян посилається на те, що на відео, яке вона коментує, скандують “Сухумі!” – це столиця самопроголошеної Абхазії, яку в Грузії вважають за територію, окуповану російськими військами.

У серпні 2008 року в ході швидкоплинної війни російські війська завдали поразки грузинській армії, після чого Москва оголосила про визнання незалежності самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Як випливає зі слів Симоньян, вона вважає, що якщо Грузія спробує повернути контроль над територіями, “з Грузією ніхто не панькатиметься і війська туди посилати не буде, а просто шарахнуть відразу по Тбілісі, особливо не розбираючи”.

За словами Симоньян, удару по Тбілісі завдадуть, крім іншого, тому, що там “немає Києво-Печерської лаври”, і в Росії “ніхто ніколи не вважав і не вважає себе одним народом з грузинами, і Російська Федерація ніколи не була “Тбіліською Руссю”. Очевидно, глава RT натякає на те, що російська влада не хоче руйнувати Київ, дбаючи про долю Києво-Печерської лаври, а Тбілісі чекає інша доля.

Києво-Печерську лавру, відомий православний монастир, справді не бомбили – на відміну від багатьох інших релігійних об’єктів в Україні.


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