Сім працівників благодійної організації загинули у Газі внаслідок внаслідок авіаудару ЦАХАЛ

Внаслідок авіаудару армії оборони Ізраїлю по сектору Газа сім співробітників благодійної організації “Всесвітньої центральної кухні” (World Central Kitchen, WCK) загинули.

Про це повідомляє BBC з посиланням на засновника організації, яка оголосила про припинення роботи в анклаві.

Повідомляється, що співробітники організації, серед яких були громадяни Австралії, Британії та Польщі, а також палестинці та люди з подвійним громадянством США і Канади, переміщалися сектором Гази на двох броньованих автомобілях із логотипом WCK і ще одному транспортному засобі, ідеться в заяві організації.

В WCK розповіли, що незважаючи на координацію дій з армією оборони Ізраїлю, конвой був обстріляний під час виходу зі складу в місті Дейр-ель-Балах після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, доставленої в Газу морем.

“Це не тільки напад на WCK, це напад на гуманітарні організації, які опинилися в найжахливіших ситуаціях, коли їжу використовують як зброю війни”.

Засновник WCK Хосе Андрес заявив, що його колеги загинули “внаслідок авіаудару ЦАХАЛ”. Він створив WCK 2010 року, відправивши кухарів і їжу на Гаїті після землетрусу. Андрес написав у соцмережі X, що вбитий горем, і закликав ізраїльський уряд припинити “невибіркові вбивства”.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що почала ретельну перевірку на найвищому рівні, щоб з’ясувати обставини цього “трагічного інциденту”.

“ЦАХАЛ докладає значних зусиль для забезпечення безпечного доставлення гуманітарної допомоги і тісно співпрацює з WCK у їхніх життєво важливих зусиллях із забезпечення продовольством і гуманітарною допомогою жителям Гази”, – йдеться в заяві армії оборони Ізраїлю.

Контрольована ХАМАС влада Сектора Гази звинуватила в загибелі співробітників гуманітарної місії Ізраїль. Ісламістське угруповання заявило, що атака була спрямована на те, щоб залякати співробітників міжнародних гуманітарних місій.