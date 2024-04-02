Суспільство

Сім працівників благодійної організації загинули у Газі внаслідок внаслідок авіаудару ЦАХАЛ

2 Квітня 2024 13:45
читать на русском →
ізраїль, загиблі
ЦАХАЛ / Getty Images

Внаслідок авіаудару армії оборони Ізраїлю по сектору Газа сім співробітників благодійної організації “Всесвітньої центральної кухні” (World Central Kitchen, WCK) загинули.

Про це повідомляє BBC з посиланням на засновника організації, яка оголосила про припинення роботи в анклаві.

Повідомляється, що співробітники організації, серед яких були громадяни Австралії, Британії та Польщі, а також палестинці та люди з подвійним громадянством США і Канади, переміщалися сектором Гази на двох броньованих автомобілях із логотипом WCK і ще одному транспортному засобі, ідеться в заяві організації.

В WCK розповіли, що незважаючи на координацію дій з армією оборони Ізраїлю, конвой був обстріляний під час виходу зі складу в місті Дейр-ель-Балах після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, доставленої в Газу морем.

“Це не тільки напад на WCK, це напад на гуманітарні організації, які опинилися в найжахливіших ситуаціях, коли їжу використовують як зброю війни”.

Засновник WCK Хосе Андрес заявив, що його колеги загинули “внаслідок авіаудару ЦАХАЛ”. Він створив WCK 2010 року, відправивши кухарів і їжу на Гаїті після землетрусу. Андрес написав у соцмережі X, що вбитий горем, і закликав ізраїльський уряд припинити “невибіркові вбивства”.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що почала ретельну перевірку на найвищому рівні, щоб з’ясувати обставини цього “трагічного інциденту”.

“ЦАХАЛ докладає значних зусиль для забезпечення безпечного доставлення гуманітарної допомоги і тісно співпрацює з WCK у їхніх життєво важливих зусиллях із забезпечення продовольством і гуманітарною допомогою жителям Гази”, – йдеться в заяві армії оборони Ізраїлю.

Контрольована ХАМАС влада Сектора Гази звинуватила в загибелі співробітників гуманітарної місії Ізраїль. Ісламістське угруповання заявило, що атака була спрямована на те, щоб залякати співробітників міжнародних гуманітарних місій.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
2 Квітня 2024 15:11

У поліції пояснили, як доставляють до ТЦК людей, яких подають в розшук

2 Квітня 2024 15:44

Україна атакує російські НПЗ дронами зі штучним інтелектом, – CNN
2 Квітня 2024 14:39

У Харкові відкрили два центри рекрутингу української армії
2 Квітня 2024 14:21

Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни
2 Квітня 2024 14:04

Україна отримає від Німеччини 576 млн євро на закупівлю снарядів в рамках чеської ініціативи 

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки