Сім країн ЄС відвідають інавгурацію Путіна

Окрім Франції ще шість країн-членів ЄС відправлять дипломатів на “інавгурацію” Володимира Путіна.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Згідно з переліком, яке отримало видання, на інавгурацію Путіна прийдуть дипломати Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини.

За даними у дипломатичних колах Євросоюзу, станом на вечір 6 травня намір відправити свого представника на цей захід мала Бельгія. Втім вранці стало відомо, що країна все ж не буде брати участь у церемонії.

Агентство Reuters увечері 6 травня повідомило, що на інавгурації Путіна планують бути присутніми сім країн, у тому числі Франція на рівні посла.

У матеріалі зазначається, що паризьке дипломатичне джерело повідомило: “Францію представлятиме її посол у Росії”.

Крім того, джерело додало, що раніше Франція засудила контекст репресій, у якому проходили вибори російського президента, адже позбавили виборців реального вибору. А також організацію виборів на тимчасово окупованих територіях України, що Франція вважає порушенням міжнародного права.

Європейський дипломат прокоментував виданню, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть “інавгурацію”, але очікується, що 7 інших країн пришлють своїх представників.