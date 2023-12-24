Сікорський: Захід повинен переозброїтися перед російською загрозою

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після свого візиту до Києва закликав європейські країни збільшити військове виробництво, щоб відповісти на російську загрозу, пише The Guardian.

Сікорський наголосив на важливості промислового потенціалу і попередив, що Росія може перевершити Захід, якщо продовжить діяти.

Під час свого візиту Сікорський зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами. Він обговорив складну ситуацію в Україні, спричинену втомою від бойових дій та побоюваннями щодо зменшення підтримки Заходу.

Призначення Сікорського на посаду міністра закордонних справ відбулося після перемоги опозиційної коаліції на чолі з колишнім прем’єр-міністром Дональдом Туском. Новий уряд, який зіткнувся із перешкодами з боку президента Анджея Дуди, пов’язаного з PiS, має намір приділяти пріоритетну увагу підтримці України, при цьому Сікорський наголосив на глобальних наслідках у разі захоплення України Росією.

Він повідомив про позитивну інформацію з Києва щодо військового стану України, але визнав втому в українському суспільстві.

Сікорський закликав Захід збільшити підтримку, наголосивши на затримці у наданні пакетів допомоги від ЄС та США та необхідності прискорення військового виробництва.

Крім того, Сікорський торкнувся теми блокади польсько-українського кордону польськими далекобійниками – суперечка, пов’язана з економічними проблемами. Він запропонував досягти прогресу у вирішенні цього питання, яке життєво важливе для економіки України в умовах бойових дій.

Зрештою, Сікорський наголосив на необхідності внутрішніх реформ у Польщі, особливо у міністерстві закордонних справ та громадському телерадіомовленні, щоб відновити меритократію (у перекладі з грецької буквально “влада гідних”) та усунути вплив попереднього уряду PiS.