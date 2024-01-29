Сійярто прибув до Ужгорода: почалися переговори 

До Ужгорода прибув міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Про це у Телеграмі повідомляє офіс Президента України.

“До Ужгорода зі своєю командою прибув міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочинають зустріч з угорською делегацією”, – ідеться в повідомленні.

“Очікується відвертий і конструктивний діалог для налагодження відносин між державами”, – заважили в ОП.