Сі Цзіньпіну цього разу не слід очікувати легкої поїздки Європою, – WSJ

Перший за майже п’ять років візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Європи стане перевіркою готовності континенту протистояти Пекіну через його підтримку Росії, а також через торговельну політику Китаю.

Пр оце пише The Wall Street Journal.

Європейські лідери, як правило, поводяться з Пекіном обережно, не бажаючи ставити під загрозу відносини з основним торговим партнером. Але президент Франції Еммануель Макрон, який сьогодні зустрінеться з Сі Цзіньпіном, назвав війну в Україні та торговельну практику Китаю екзистенційною загрозою для Європи.

Однак будь-яка спроба протистояти Пекіну потребуватиме єдності серед європейських лідерів, а Китай вже давно грає в “розділяй і володарюй” зі столицями різних країн континенту.

Макрон намагається показати єдиний фронт, запросивши голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн приєднатися до нього в Парижі на початку зустрічі з Сі.

“Думаю, що у Європи є певний важіль впливу на Китай. Китайська економіка слабка… Китайцям потрібен доступ до європейських інвестицій, європейських технологій, але цей важіль працює тільки в тому разі, якщо Європа єдина і посилає однакові сигнали”, – каже старший радник китайського напряму дослідницької компанії Rhodium Ной Баркін.

Під час нещодавньої вечері Макрон попросив Шольца приєднатися до переговорів із Сі цього тижня. Канцлер Німеччини відмовився, пославшись на те, що в понеділок він планує вирушити до країн Балтії.

За словами французьких чиновників, Макрон планує висловити Сі заклопотаність з приводу китайських компаній, які можуть підтримувати військові дії Росії. Він також сподівається залучити китайського лідера до врегулювання конфлікту, сказали чиновники.

Потім Сі вирушить до Угорщини, де зустрінеться з прем’єр-міністром Віктором Орбаном – найлютішим ворогом політики ЄС. Орбан протистоїть зусиллям Євросоюзу з надання допомоги Україні і став першим лідером ЄС, який підписав контракт у рамках масштабної китайської інфраструктурної ініціативи “Один пояс – один шлях”.

“Орбан робить ставку на Китай. Було абсолютно зрозуміло, що уряд хоче перетворити країну на логістичний центр”, – каже старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики і доцент Університету Корвінус у Будапешті Тамаш Матура.

“Думаю, що Сі Цзіньпін очікує на теплий прийом у цих країнах і поїде туди тільки в тому разі, якщо вважає, що зможе зробити кілька хороших заяв, і схоже, що ці країни розуміють заклопотаність Китаю”, – каже науковий співробітник Інституту Китаю SOAS у Лондоні Олівія Чунг.