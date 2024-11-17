Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий працювати з Дональдом Трампом

Джо Байден востаннє зустрівся з Сі Цзіньпіном на посаді президента США, при цьому китайський лідер заявив, що «готовий працювати» з Дональдом Трампом, передає Sky News.

Виступаючи на форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі, Перу, Байден заявив, що відносини США і Китаю повинні бути про «конкуренцію, а не конфлікт».

«Ми не завжди погоджувалися, але наші розмови завжди були відвертими і завжди були відвертими, – сказав він.

«Ми ніколи не обманювали один одного. Ці розмови запобігають прорахункам, і вони гарантують, що конкуренція між нашими двома країнами не переросте в конфлікт.

«Ми були чесними один з одним. Я думаю, що це життєво важливо».

Їхня остання зустріч відбулася в той час, коли новообраний президент Дональд Трамп пообіцяв запровадити повні 60% тарифи на імпорт китайських товарів до США в рамках низки торговельних заходів «Америка понад усе».

Але, незважаючи на запропоновані Трампом заходи, Сі заявив, що мета його країни «стабільних, здорових і стійких китайсько-американських відносин залишається незмінною».