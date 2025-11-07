Швейцарський трейдер Gunvor не купуватиме активи Лукойлу через санкції США

Швейцарська нафтотрейдингова компанія Gunvor скасувала покупку міжнародних активів російського “Лукойлу” на тлі загроз санкцій США.

Про це повідомляють Міністерство фінансів США та Gunvor Group.

Рішення було ухвалено після того, як Міністерство фінансів США звинуватило Gunvor у зв’язках з Кремлем, заявивши, що угода не буде схвалена.

Реклама

Реклама

“Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, маріонетка Кремля, Gunvor, ніколи не отримає ліцензію на діяльність та отримання прибутку”, – йдеться в повідомленні.

У Gunvor відреагували, заперечивши звинувачення, але підтвердили відмову від угоди.

“Заява Міністерства фінансів США про Gunvor докорінно невірна і хибна. Gunvor завжди відкрито і прозоро розповідала про своїх власників та бізнес і вже понад десять років активно дистанціюється від Росії, припиняє торгівлю відповідно до санкцій, розпродає російські активи та публічно засуджує війну в Україні. Ми раді можливості досягти виправлення цього явного непорозуміння. Водночас Gunvor відкликає свою пропозицію щодо придбання закордонних активів “Лукойлу”, – заявили компанії.

Покупка мала включати нафтопереробні заводи в Європі, частки в родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотні АЗС по всьому світу.

Згідно з інформацією Bloomberg, США розслідують діяльність Gunvor щодо зв’язків з російським диктатором Путіним.