Швейцарія знищує ракети, які необхідні Україні

Швейцарська армія утилізує зенітні ракети, які можуть добре служити в Україні. Вони ефективі проти дронів і винищувачів.

Про це повідомляє видання «NZZ Magazin»

“Планується, що всі системи будуть демонтовані і утилізовані в рамках цих інших траншів”, – каже речник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.

Швейцарська армія закупила “Рапіри” у 1980-х роках. До складу установки входить стартовий майданчик і радарна система. У 2007 році федеральний уряд знову вклав багато грошей у модернізацію: тоді армія закупила 2 000 сучасних керованих ракет. Зараз вони також утилізуються, тому що Швейцарія виводить “Рапіру” з експлуатації з кінця 2022 року.

“Ракети старі, але ще не зовсім застарілі. Вони можуть бути дуже добре використані проти низьколітаючих цілей, таких як безпілотники”, – каже військовий експерт Петер Шнайдер. “Рапірою” також можна було б боротися з винищувачами або гелікоптерами. На думку Шнайдера, таким чином Україна могла б захистити цивільну інфраструктуру.

Утилізація викликає бурхливу реакцію серед політиків, які займаються питаннями безпеки. “Це абсурд, що ми утилізуємо оборонну зброю в Швейцарії”, – каже член Національної ради від зелених лібералів Франсуа Пуанте. Він підтримує передачу зброї Україні. Як підкреслює віце-президент Комісії з питань політики безпеки, це було б юридично можливо.

Уряд Швейцарії забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України.