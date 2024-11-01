Швейцарія вперше з початку російського вторгнення депортувала українців

Троє чоловіків стали першими українцями, яких від 24 лютого 2022 року Швейцарія депортувала на батьківщину. Депортаційний рейс прямує до Польщі, звідки трьох українців наземним транспортом доправлять на батьківщину.

Як пише видання NZZ, троє чоловіків є засудженими злочинцями й на цьому підґрунті їх висилають з країни.

“Одне можна сказати точно: люди, яких висилають з країни через суд, не вчиняли дрібних злочинів. Їх мали звинуватити в тяжких злочинах, таких як пограбування, позбавлення волі або тілесні ушкодження. Свої злочини вони скоїли в кантоні Цюрих, де були засуджені”, – йдеться у матеріалі.

Депортацію здійснила поліція кантону Цюриха. А очільник місцевої служби безпеки Маріо Фер повністю підтримує такий підхід. “Злочинцям не місце в кантоні Цюрих і в Швейцарії. Вони мають повернутися на батьківщину”, – сказав він.