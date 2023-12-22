Швейцарія слідом за ЄС посилила санкції проти Росії

Швейцарія 21 грудня запровадила нові санкції щодо Росії. Під обмеження потрапили 86 юридичних і 61 фізична особа.

Про це повідомляється на сайті швейцарської Федеральної ради.

Як зазначається, таким чином Швейцарія стала відповідною із додатковими санкційними списками, ухваленими Європейським союзом у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України.

Так, серед нових осіб, які потрапили під обмеження:

військовослужбовці білоруських збройних сил;

керівники компаній, що підтримують військовий і промисловий потенціал Росії;

члени Центральної виборчої комісії РФ.

До числа нових суб’єктів, проти яких ввели санкції, в основному входять російські компанії, що працюють в оборонному секторі.

“12 пакет санкцій ЄС від 18 грудня передбачає і низку інших заходів, включно з поетапною забороною на імпорт алмазів з Росії або тих, що походять із неї. Імпорт алмазів російського походження до Швейцарії в будь-якому разі різко скоротився з початку військової агресії Росії проти України. На цьому етапі прямого імпорту природних або синтетичних алмазів із Росії до Швейцарії більше немає”, — додали у Федеральній раді.