Швейцарія планує виділити 1,5 млрд франків на проєкти відновлення України

Швейцарія протягом наступних чотирьох років виділить 1,5 мільярда швейцарських франків на проєкти відновлення України та залучити до них приватний сектор.

Про це під час зустрічі домовились міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та надзвичайний та повноважний посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн, повідомляє пресслужба Кабміна.

За словами швейцарського дипломата, з них 1 млрд буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. Решта суми буде направлена на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.

“Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут буде працювати наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту. Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі”, — додав Бауманн.

У міністерстві також нагадали, що Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для України. Йдеться про програми відновлення, а також спільні проєкти з “Укрзалізницею” та допомогу під час підготовки до опалювального сезону.