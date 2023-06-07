Швейцарія може дозволити реекспорт зброї в Україну

Рада кантонів – мала палата парламенту Швейцарії – проголосувала за пропозицію комісії з безпеки Ради, яка передбачає більш м’які вимоги до реекспорту поставлених до інших країн озброєнь швейцарського виробництва, йдеться в парламентському прес-релізі, пише Інтерфакс-Україна.

“Рада кантонів хоче дозволити іншим країнам за дотримання певних умов передавати далі куплену у Швейцарії військову техніку. Вона ухвалила відповідну пропозицію, що надійшла від комісії з безпеки Ради кантонів”, – зазначається в документі.

“За” проголосували 22 члени Ради, “проти” – 17, утрималися чотири.

Тепер ця ініціатива знову надходить на розгляд до аналогічної комісії з питань безпеки іншої палати швейцарського парламенту – Національної ради. При цьому ця комісія ще в лютому рекомендувала цю ідею відхилити.

Очікується, цей захід пізніше розгляне парламент у повному складі – у червні 2023 року. Однак голова комісії з питань безпеки Ради кантонів Вернер Зальцманн зазначив, що навіть у разі ухвалення таких послаблень, вони не набудуть чинності до березня 2024 року.

Швейцарські ЗМІ зазначають, що раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Іспанія, хотіли переспрямувати в Україну куплену військову техніку швейцарського виробництва, однак Берн відмовляв їм, посилаючись на закріплену в конституції країни політику нейтралітету, яка, зокрема, забороняє передачу зброї до зони активних бойових дій.