Швеція виділяє Україні пакет допомоги на 1,2 мільярда доларів

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що країна виділяє Україні найбільший на сьогодні пакет допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,23 мільярда доларів).

Цей пакет став 18-м за рахунком з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Reuters.

За словами Йонсона, уряд веде переговори з постачальниками у Швеції та Європі щодо передання пріоритетного обладнання, включно з артилерією і дронами.

Він також зазначив, що Росія наразі має ініціативу у війні, тому Європа повинна посилити свою підтримку України: “Ми інвестуємо в українські безпілотники та ракети дальнього радіусу дії”.