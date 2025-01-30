Політика

Швеція виділяє Україні пакет допомоги на 1,2 мільярда доларів
30 Січня 2025 17:18
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Бойова машина піхоти CV 90 українських військових / Фото: Associated Press
Бойова машина піхоти CV 90 українських військових / Фото: Associated Press

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що країна виділяє Україні найбільший на сьогодні пакет допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,23 мільярда доларів).

Цей пакет став 18-м за рахунком з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Reuters.

За словами Йонсона, уряд веде переговори з постачальниками у Швеції та Європі щодо передання пріоритетного обладнання, включно з артилерією і дронами.

Він також зазначив, що Росія наразі має ініціативу у війні, тому Європа повинна посилити свою підтримку України: “Ми інвестуємо в українські безпілотники та ракети дальнього радіусу дії”.


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