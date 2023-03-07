Політика

Швеція та Фінляндія вперше візьмуть участь у навчаннях НАТО

7 Березня 2023 14:41
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навчання, нато

Фінляндія та Швеція, які мають статус запрошених членів НАТО, вперше візьмуть участь у щорічних навчаннях альянсу з управління кризовими ситуаціями CMX 2023, повідомляє агентство BNS з посиланням на канцелярію литовського уряду.

Згідно з повідомленням, у ході навчань, які відбудуться 9-15 березня, цивільний та військовий персонал навчатиметься управлінню кризовими ситуаціями. У них візьмуть участь Литва та інші союзники з альянсу.

На навчаннях Литва намагатиметься зміцнити співпрацю із союзниками та підвищити готовність до управління можливими кризовими ситуаціями, зазначили у канцелярії.

У навчаннях не будуть задіяні дислоковані сили союзників, на них відпрацьовуватиметься реагування на складні цивільно-військові сценарії у гібридному середовищі, наголошується у повідомленні.

Такі навчання проводяться з 1992 року, нагадує BNS.

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.

З 30 країн НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.


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