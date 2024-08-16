Швеція розглядає можливість направити до України військових радників

Управління матеріально-технічного забезпечення Швеції вивчає можливість направити до України військових радників задля поглиблення співпраці зі Збройними силами України.

Про це сказав міністр оборони Швеції Пола Йонсона, передає Мілітарний.

За рішенням уряду Швеції, Управління матеріально-технічного забезпечення розпочне дослідження щодо відрядження до України військових радників, які допоможуть розв’язати питання оборонних закупівель між двома країнами.

Цей крок дасть можливість посилити підтримку України та забезпечити постійний канал зв’язку між певними відомствами, який спрямований на оборонну співпрацю.

“Ми надали значну військову підтримку Україні, і Управління матеріально-технічного забезпечення відіграє важливу роль в ухваленні рішень щодо постачання зброї”, — зазначив Йонсон.

На сьогодні Швеція передала Україні 16 пакетів військової допомоги вартістю 1,3 мільярда доларів США, куди увійшла різноманітна бойова техніка.