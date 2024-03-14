Швеція приєднується до чеської ініціативи з купівлі боєприпасів для України

Уряд Швеції передасть Чехії 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Кошти виділять в межах 15 пакету військової допомоги для Києва.

Про це йдеться у заяві уряду.

Також уряд ухвалив рішення про те, що шведське Управління оборонних закупівель (FMV) може провести переговори та укласти угоду з відповідальним органом Чехії про фінансову підтримку для закупівлі боєприпасів для України.

“Потреба України в боєприпасах є великою, особливо в артилерійських боєприпасах. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для передачі Україні, і уряд хоче підтримати її в цій роботі”, — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

В уряді Швеції також зазначили, що 15 пакет військової допомоги для України наразі розглядає парламент країни. Виділення 30 млн євро на чеську ініціативу потребуватиме окремого схвалення шведськими депутатами.