Швеція планує надіслати Україні рекордний пакет оборонної допомоги

Швеція планує надіслати Україні рекордний для країни пакет оборонної допомоги загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон (приблизно 700 мільйонів доларів). Стокгольм оголосить про це сьогодні, 20 лютого.

Про це повідомляє Dagens Nyheter.

Цей пакет допомоги від Швеції для України, яка продовжує відбивати широкомасштабну військову агресію з боку РФ, стане вже 15-м по рахунку.

Наразі його зміст не розкривається, проте вказується, що до пакета увійде військова техніка та обладнання зі складів Збройних сил цієї скандинавської країни.

Також у публікації зазначається про намір виділення кошти на закупівлю нового оборонного обладнання у виробників. Воно пізніше буде передано Україні.

Очікується, що про надання українській стороні чергової партії допомоги від Стокгольма оголосять під час прес-конференцій у вівторок за участі шведських прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона та міністра оборони Пола Йонсона.