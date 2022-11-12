Швеція анонсувала передачу Україні передових систем озброєння

Шведський уряд найближчим часом має ухвалити рішення про передачу Україні новітніх систем озброєння. Щвеція надаватиме Україні політичну, економічну і військову допомогу.

Про надання військової допомоги Україні заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Окрім зброї, Швеція розширить підтримку для українських воїнів у сфері військових навчань, повідомляє видання ТТ.

«Наш намір полягає в тому, щоб якнайшвидше повернутися з подальшою підтримкою України, як політичною, економічною, так і військовою, включаючи передачу більш досконалих систем озброєнь», — сказав Пол Йонсон після засідання комітету ЄС у п’ятницю.

Україна передала Швеції дуже обширний перелік бажаної зброї і на першому місці – артилерійська система «Лучник».

Швеція передала Україні оборонне обладнання в рамках семи різних пакетів підтримки.

Шостий пакет військової підтримки складався з освітніх заходів. Зараз шведські інструктори проводять базову підготовку українських військових у Великій Британії.

Сьомий шведський пакет підтримки складався з артилерійських боєприпасів на суму приблизно 500 мільйонів шведських крон. Артилерійські боєприпаси сумісні з наявними артилерійськими системами.

Раніше Швеція, серед іншого, надсилала протитанкові снаряди, обладнання для розмінування, протитанкову зброю, кулемети, морський робот-мішень 17, захисні жилети та польові пайки.

25 жовтня Збройні сили Швеції та Управління військового майна подали уряду звіт про те, як Швеція може військово підтримати Україну в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Новий уряд пообіцяв розробити довгострокову програму, як Швеція підтримуватиме Україну як у військовому плані, так і у відбудові країни. У заяві уряду йдеться, що Швеція надішле Україні більш якісні системи озброєння.