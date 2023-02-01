Штрафи автофіксації тимчасово не надходитимуть у “Дію”

Нацполіція доопрацьовує штрафи автофіксації. Кілька днів вони не надходитимуть у застосунок “Дія”.

Як повідомили розробники додатку, сьогодні оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити, які залежатимуть від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть у місцеві бюджети, а не на один рахунок, як раніше.

“Тож з 01.02 тимчасово нові штрафи за автофіксацією в Дію не надходитимуть. Попереджаємо, щоб у вас не виникло проблем”, – повідомили в Мінцифрі.

Як тільки поліція завершить доопрацювання, нові штрафи відображатимуться в Дії, як і раніше. Навіть ті, що українці отримають в період, поки сервіс був недоступний. За оцінками фахівців з МВС, на відновлення роботи треба кілька днів.