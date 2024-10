Штати вперше запровадили санкції проти китайських компаній, що виробляють дрони для РФ

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на три юридичні та одну фізичну особу за їхню причетність до розробки та виробництва російських ударних безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії “Гарпія”.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає Мілітарний.

БПЛА “Гарпія” вже використовується Росією для ударів по критичній інфраструктурі України.

Цей дрон спроєктований і розроблений фахівцями з Китайської Народної Республіки та виробляється на заводах у КНР.

Хоча Сполучені Штати раніше запроваджували санкції проти підприємств КНР, які надають критично важливі ресурси для російської військово-промислової бази. Це перші санкції США, запроваджені проти підприємств КНР, які безпосередньо розробляють і виробляють БПЛА для Росії.

“Росія все більше покладається на досвід іноземних фахівців та імпорт складних технологій для підтримки своєї програми озброєнь і просування військової кампанії проти України. Ми продовжимо руйнувати мережі, які дозволяють Росії отримувати і використовувати цю сучасну зброю”, – заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

З російського боку виробництв дронів координується “Іжевським електромеханічним заводом “Купол””. Дочірнім підприємством російської державної компанії з виробництва озброєнь “Концерн повітряно-космічної оборони “Алмаз-Антей””.

Громадянин Росії Артем Михайлович Ямщиков є генеральним директором і бенефіціарним власником ТСК “Вектор”. Ця компанія виступає посередником в закупівлях від імені АТ ІЕМЗ “Купол” і “Алмаз-Антей” та китайських компаній. Ямшиков керував закупівельною діяльністю від імені ТСК “Вектор”, включаючи закупівлю чутливих компонентів БПЛА для програми БПЛА односторонньої атаки серії “Гарпія”. Ямшиков також керує і володіє російським Товариством з обмеженою відповідальністю Торговий дім “Вектор” який виступає імпортером товарів з КНР.

З китайського боку компанія Xiamen Limbach Aircraft Engine Co. виробляє двигун L550E для встановлення на БПЛА “Гарпія”. Компанія Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd, працює з постачальниками з КНР для російського проекту “Гарпія”. Крім того, з початку 2024 року компанія експортувала до Росії велику кількість електронних та механічних компонентів для БПЛА. Таких як авіаційні двигуни, частини машин для автоматичної обробки даних та електричних компонентів. Раніше Redlepus була залучена до співпраці з компаніями “Купол” і “Вектор” для створення спільного науково-виробничого центру з розробки БПЛА.

Нові санкції застосовуються що до компаній Redlepus, Xiamen, “Вектор” та Артема Михайловича Ямщикова.