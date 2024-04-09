Політика

Штати передали Україні конфісковану іранську зброю

9 Квітня 2024 17:08
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зброя, сша
Конфісковані АК-47 / Фото: U.S. Central Command

США передали Україні понад 5 000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 міліметра.

Про це повідомили у Центральному командуванні США.

Відповідну зброю Сполучені Штати та союзники конфіскували з 4 транзитних суден без громадянства у період з травня 2021 року по лютий 2023 року. Вона передавалася Корпусом вартових ісламської революції хуситам у Ємені, порушуючи резолюцію Ради безпеки ООН.

“Ця зброя допоможе Україні захищатися від вторгнення Росії. І її достатньо для оснащення бригади”, — зазначили американські військові.


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