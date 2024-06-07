Політика

Штати оголосили про новий пакет військової допомоги на $225 млн
7 Червня 2024 14:43
зброя, сша
РСЗВ M142 HIMARS Збройних сил України / Фото: The Wahington Post

Президент США Джо Байден під час зустрічі зі своїм колегою Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 225 млн доларів.

Під час зустрічі Байден вибачився за багатомісячну затримку американської військової допомоги, повідомила кореспондентка CNN Наталія Бертран.

За інформацією Associated Press, новий пакет може містити:

  • боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
  • мінометні системи й артилерійські снаряди;
  • ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • 155-мм гаубиці;
  • бронетехніку;
  • патрульні катери;
  • вибухівку та додаткові запчастини.

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