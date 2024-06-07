Штати оголосили про новий пакет військової допомоги на $225 млн

Президент США Джо Байден під час зустрічі зі своїм колегою Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 225 млн доларів.
Під час зустрічі Байден вибачився за багатомісячну затримку американської військової допомоги, повідомила кореспондентка CNN Наталія Бертран.
За інформацією Associated Press, новий пакет може містити:
- боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;
- мінометні системи й артилерійські снаряди;
- ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- 155-мм гаубиці;
- бронетехніку;
- патрульні катери;
- вибухівку та додаткові запчастини.