Штати невдовзі оголосять черговий пакет воєнної допомоги Україні, – ЗМІ

Очікується, що цього тижня американські військові оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 375 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Voice of America з посиланням на американських посадовців.

Один з чиновників повідомив, що пакет, ймовірно, включатиме боєприпаси класу “повітря-земля” для винищувачів F-16, які дозволять українським пілотам діяти подалі від лінії фронту і російської протиповітряної оборони.

Крім цього у пакеті будуть боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм снаряди, а також протитанкові ракети TOW.

Така допомога буде надана у рамках президентських повноважень по скороченню озброєння. У такому разі озброєння Україні відправляють із запасів США.