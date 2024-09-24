Політика

Штати невдовзі оголосять черговий пакет воєнної допомоги Україні, – ЗМІ
24 Вересня 2024 17:21
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зброя, сша
Вантаж зі зброєю США для України / Фото: Посольство США в Україні

Очікується, що цього тижня американські військові оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 375 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Voice of America з посиланням на американських посадовців.

Один з чиновників повідомив, що пакет, ймовірно, включатиме боєприпаси класу “повітря-земля” для винищувачів F-16, які дозволять українським пілотам діяти подалі від лінії фронту і російської протиповітряної оборони.

Крім цього у пакеті будуть боєприпаси для HIMARS, 155-мм та 105-мм снаряди, а також протитанкові ракети TOW.

Така допомога буде надана у рамках президентських повноважень по скороченню озброєння. У такому разі озброєння Україні відправляють із запасів США.


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